Спорт 14 июля 2023, 13:21 Кремль посчитал несправедливым решение МОК по российским и белорусским спортсменам Песков: Кремль не считает справедливым отказ МОК приглашать Россию в установленную дату РИА «Новости»

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Кремль счел несправедливым решение Международного олимпийского комитета не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Мы не считаем его (решение МОК — прим. ред.) справедливым», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Песков отметил, что Россия выступает категорически против политизации спорта. Российские спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что РФ продолжит отстаивать права своих спортсменов. Для этого власти будут и дальше работать со всеми, включая Международный олимпийский комитет, заключил Песков.

Пресс-служба МОК ранее объявила, что 26 июля отправит приглашения на Олимпиаду в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам. Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не попали в этот список.

В Международном олимпийском комитете указали, что окончательно примут решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии в соответствующее время. Конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что пока нельзя воспринимать решение МОК как категорический отказ пускать россиян на Олимпиаду-2024.