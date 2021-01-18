Месси впервые в карьере получил красную карточку

Нападающий каталонской команды «Барселона» Лионель Месси впервые за свою карьеру получил красную карточку на мачте с клубом «Атлетико» в финале Суперкубка Испании. Он ударил другого игрока по голове.

Как сообщил «Спорт-Экспресс», на 121-й минуте игры 33-летний аргентинец жестко отмахнулся от форварда «Атлетико» Асьера Вильялибре и был удален с поля. Судья удалил Месси после видеопросмотра за минуту до окончания игры.

Матч закончился победой «Атлетико» в овертайме со счетом 3:2.

Лионель Месси 9 января забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады» и поставил новый рекорд — он стал первым игроком в испанском первенстве, который забивал минимум 10 голов в последних 15 сезонах.