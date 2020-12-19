Красноярску запретили принимать чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Свое решение федерация объяснила санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Из-за санкций, указанных в решении CAS (Спортивного арбитражного суда — прим. ред.) против РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ред.), Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года», — говорится в сообщении.

По решению CAS, России запретили подавать заявки на проведение основных турниров в течение двух лет. Хозяин турнира по фристайлу и сноуборду будет назван до конца 2022 года, поэтому заявка Красноярска все еще подпадает под двухлетний запрет.

Красноярск числился единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году, отметил сайт RT. Прием заявок на организацию спортивного соревнования завершился 1 мая.

Ранее CAS встал на сторону WADA в его споре с РУСАДА и утвердил санкции в отношении России. Теперь отечественные спортсмены будут выступать без флага и гимна страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Помимо этого, РФ лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Комиссия WADA разочаровалась этим решением, поскольку требовала наказания на четыре года. Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) тоже посчитала решение суда мягким. А Кремль сожалеет, что президенту России Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и другие спортивные международные мероприятия.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года.