Ученик четвертого класса из Сосновоборска, что расположен в Красноярском крае, Прохор Ильиных открыл матч между сборными России и Шотландии на стадионе Лужники. Мальчик занимается футболом и стал известен на всю страну из-за своей прически «под Ибрагимовича».

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Сосновоборский школьник носил такую же прическу как его любимый футболист Златан Ибрагимович: «хвостик» и выбритые виски. Так он и приходил в школу, чем немало раздражал директора. Администрация учебного заведения угрожала мальчику исключением и рекомендовала перевестись на домашнее обучение.

Когда эта непростая для детской психики ситуация стала известна, мальчика поддержали многие известные футболисты. Российский футбольный союз пригласил Прохора Ильных на матч сборной России.

С ноября прошлого года «Лужники» не видели большого футбола. Еще дольше (с 1 июля 2018 года) там не играла сборная России. В 21:45 по московскому времени на главном стадионе страны стартовал отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Российская сборная имеет в активе 15 очков, что позволило ей выйти на второе место в группе I. Кипр и Казахстан отстают аж на восемь баллов. Эти два противника должны сыграть вничью, а наша сборная в матче против Шотландии победить, чтобы Россия вышла в основной этап Евро-2020.

По итогам первых 40 минут игры счет открыть еще не удалось.