«Краснодар» завоевал бронзу чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги. Это дало «Краснодару» путевку в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, пишет «Интерфакс».

В составе «Краснодара» дважды отличился нападающий Маркус Берг (на 43-й и 63-й минуте). Еще по одному голу забили Реми Кабелла на 54-й минуте и Вандерсон на 58-й.

«Краснодар» набрал 52 очка. Это позволило клубу встать на третью строчку в турнирной таблице. Таким образом, команда получила путевку в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

Московский клуб ЦСКА на своем поле обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. С 50 баллами «армейцы» заняли четвертое место в РПЛ. ЦСКА также получил путевку в групповую стадию Лиги Европы. На пятой строчке — «Ростов» (45 баллов).

Ранее чемпионство в РПЛ обеспечил себе петербургский «Зенит», Сейчас в его активе 69 очков. Завершающие игры чемпионата пройдут 22 июля. Серебро взял московский «Локомотив». Также «железнодорожники» обеспечили себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.