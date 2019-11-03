«Краснодар» забил два гола «Ростову» в добавленное время и ушел от поражения

Футбольный матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» завершился вничью — 2:2. Окончательный счет на пятой добавленной минуте установил игрок «Ростова» Урош Спайич.

По итогам первого тайма «Ростов» лидировал благодаря двум голам в течение семи минут, которые смог оформить полузащитник Алексей Ионов.

Гости сохранили преимущество 0:2 и после окончания основного времени. Однако в добавленное ко второму тайму время Иван Игнатьев реализовал выход один на один с вратарем гостей Егором Бабуриным после передачи Магомеда Шапи-Сулейманова. А спустя пару минут Урош Спайич результативно замкнул фланговую подачу Юнеса Намли.

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«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Зенита» на три очка. Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что при этом разговоры об участии его команды в гонке за чемпионство звучат смешно и сюрреалистично.

В 16-м туре «Ростов» в субботу, 9 ноября, примет «Тамбов». «Краснодар» в воскресенье, 10 ноября, сыграет с Москве с «Локомотивом».