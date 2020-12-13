«Краснодар» забил 5 голов и разгромил «Локомотив»

Хозяева поля открыли счет на пятой минуте первого тайма. Ворота железнодорожников поразил полузащитник Виктор Классон, а через шесть минут второй гол забил Реми Кабелла.

Два года на счету нападающего Маркуса Берга — на 75-й и 85-й минутах. Еще один гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не смог реализовать пенальти. Удар мяча отразил вратарь Евгений Городов.

Для «Краснодара» игра закончилась первой победой за последние четыре матча. Для «Локомотива» это крупнейшее поражение под руководством тренера Марко Николича, который сменил на этом посту Юрия Семина.

В турнирной таблице «Краснодар» поднялся на восьмую строчку и имеет 27 баллов в активе. «Локомотив» на седьмом месте с 28 баллами.

Следующие игры у команд пройдут 17 декабря. «Краснодар» примет на своем поле «Уфу». «Локомотив» отправится на встречу с «Химками».