Спорт 06 апреля 2023, 23:29 «Краснодар» выбил «Ростов» из розыгрыша Кубка России по футболу «Краснодар» в серии пенальти переиграл «Ростов» в матче Пути регионов Кубка России РИА «Новости»

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Футболисты «Краснодара» обыграли «Ростов» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась 6 апреля, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Счет в матче открыли хозяева — на 23-й минуте Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперед. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом краснодарцев, но уже черед девять минут после возобновления встречи футболисты «Ростова» усилиями Романа Тугарева отыгрались.

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До конца встречи счет не изменился, поэтому все решила серия пенальти. В ней удачливее оказались подопечные Владимира Ивича — 5:3. На предыдущей стадии «Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат», а «Ростов» оказался сильнее «Пари Нижнего Новгорода».

Краснодарские футболисты стали последними участниками второго полуфинала Пути регионов Кубка России. В следующей стадии турнира команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Второй парой этой стадии стали московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон», сообщил «Чемпионат». Красно-белые являются действующими обладателями Кубка страны.

Ранее в финал Кубка Испании вышел мадридский «Реал». «Сливочные» разгромили «Барселону» со счетом 4:0, а хет-трик в ворота каталонцев оформил французский нападающий Карим Бензема.