«Краснодар» вничью сыграл с «Челси»

Российский «Краснодар» на выезде сыграл вничью с английским «Челси» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:1.

В составе хозяев на 28-й минуте с пенальти мяч забил Жоржиньо, у гостей на 24-й минуте встречи отличился Реми Кабелла. В стартовом составе лондонского клуба дебютировал 19-летний полузащитник Тино Анджорин.

В другом матче группы Е испанская «Севилья» одержала победу над французским «Ренн». Встреча завершилась со счетом 3:1.

По итогам группового этапа на первом месте расположился «Челси», в активе клуба 14 очков. На второй строчке «Севилья» — 13 очков. Третье место за «Краснодаром», у клуба пять очков. «Ренн» расположился на четвертой строчке, в его активе один балл.

Игроки футбольного клуба «Краснодар» Игорь Смольников и Кристиан Рамирес не стали вставать на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем с британским «Челси». Также не продемонстрировали солидарность с афроамериканцами защитник Александр Мартынович и главный тренер команды Мурад Мусаев.

В Сети сразу начались шутки на тему, что таким образом футболисты проявили уважение перед Смольниковым.