Спорт 05 августа 2023, 07:23 «Краснодар» установил клубный рекорд в первых турах чемпионата России Футболисты «Краснодара» впервые в своей истории начали сезон РПЛ с трех побед подряд Футбольный клуб «Краснодар»

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Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стартовал в новом сезона чемпионата России с трех побед подряд. Об этом сообщил портал Opta Sport.

В первых трех матчах РПЛ «быки» победили столичное «Динамо» (3:1), переиграли «Сочи» (2:0) и одолели «ПАРИ Нижний Новгород» (1:0).

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В последнем туре «Краснодар» на своем поле обыграл нижегородцев. Встреча запомнилась болельщикам тем, что футболисты обеих команд за 90 минут нанесли всего один удар в створ ворот.

После трех проведенных матчей команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем туре «Краснодар» на чужом поле сыграет с «Оренбургом», встреча пройдет 12 августа.

«Краснодар» основали в феврале 2008 года, с 2011 года команда выступает в Премьер-лиге. «Быки» трижды выигрывали бронзовые медали национального первенства.