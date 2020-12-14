«Краснодар» сыграет с «Динамо» из Загреба в Лиге Европы

Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с хорватским «Загребом» в 1/16 Лиги Европы. Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

«Краснодар» стал единственной российской командой, которая вышла в плей-офф еврокубков. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в швейцарском Ньоне.

Загребское «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы было соперников ЦСКА. В первом матче команды не смогли забить друг другу ни одного гола и сыграли вничью. Второй матч для армейцев оказался неудачным. Они проиграли со счетом 1:3.

Первые матчи Лиги Европы стартуют 18 февраля. В этот день «Краснодар» сыграет с «Динамо Загреб» дома. Ответные матчи пройдут 25 февраля, «Краснодар» отправится на выезд в Хорватию. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля 2021 года. Финал турнира запланирован на 26 мая в польском Гданьске.

«Краснодар» занял третье место в группе с «Челси» (Англия), «Севильей» (Испания) и «Ренном» (Франция). Этот результат не позволил российскому клубу выйти в плей-офф главного клубного турнира, но дал возможность сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.