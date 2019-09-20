«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Кокорин и Мамаев: версия 2.0. Исправленная Подробнее

«Сегодня (20 сентября — прим.ред.) ФК „Краснодар“ и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон», — сказано в сообщении.

В клубе отметили, что никаких комментариев касательно принятого решения давать не будут.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», — заявили в «Краснодаре».

Павел Мамаев был условно-досрочно освобожден из колонии 17 сентября по решению суда. Он оказался под стражей из-за драк, которые устроил в центре Москвы в 2018 году.

Вместе с ним на свободу вышел и другой фигурант уголовного дела Александр Кокорин, но он, в отличие от коллеги, продлил свой контракт с футбольным клубом «Зенит». Правда по решению РФС спортсмен не сможет в течение пяти месяцев участвовать в матчах Российской премьер-лиги.