«Краснодар» проиграл второй матч в футбольной Лиге Европы

«Быки» потерпели второе поражение в Лиге Европы и оказались на последнем месте в группе С. В первом матче российский клуб всухую проиграл «Базелю» со счетом 0:5. «Краснодар» впервые в сезоне-2019/20 привез на домашний стадион Лигу Европы.

ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы Подробнее

В активе «Хетафе» сейчас шесть очков, и он занимает первое место в группе.

В параллельной встрече группы C сошлись «Трабзонспор» и «Базель». Матч закончился ничьей — 2:2.

После двух туров «Хетафе» лидирует в таблице группы, в его активе шесть очков. Следом расположился «Базель» — четыре очка, третьим идет «Трабзонспор» — одно очко. «Краснодар» замыкает таблицу, на его счету 0 очков.

В третьем туре 24 октября «Краснодар» сыграет на выезде с «Трабзонспором». В этот же день «Хетафе» примет «Базель».

Футболисты московского ЦСКА в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы проиграли испанскому «Эспаньолу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В этом квартете (группа H) лидерство у клуба «Лудогорец», на его счету шесть очков. Следом идет «Эспаньол» с четырьмя очками, и «Ференцварош» — одно очко. Московский ЦСКА очков не имеет.