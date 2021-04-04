«Краснодар» принял отставку главного тренера. Последний матч команда разгромно проиграла
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев покинул свой пост. Руководство команды приняло заявление специалиста об уходе, сообщили на официальном сайте ФК.
Мусаев подал в отставку 3 апреля после проигрыша на своем поле грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет — 0:5. Главный тренер написал заявление об уходе по собственному желанию.
«Руководство клуба пошло навстречу его решению», — говорится на сайте «Краснодара».
В ФК поблагодарили Мусаева за работу и пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Имя нового главного тренера «быков» пообещали объявить в ближайшее время.
«Сегодня был мой последний матч во главе ФК „Краснодар“. После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после „Спартака“. Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия», — привел слова Мусаева «Спорт-Экспресс».
После зимней паузы «Краснодар» выступил на восьми матчах и потерпел шесть поражений. Клуб вылетел из Лиги Европы, два раза проиграв «Динамо» из Загреба в первом раунде плей-офф.
«Краснодар» после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками.
Мусаев руководил командой с 2018 года. В 2020-м он получил лицензию Pro и официально получил пост главного тренера клуба.