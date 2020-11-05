«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл испанской «Севилье» со счетом 2:3 в домашнем матче третьего тура Лиги чемпионов, и продлил рекордную серию безвыигрышных матчей российских клубов со старта финальных этапов еврокубков до 11 игр.

Как сообщило РБК, «Краснодар» в начале матча вел со счетом 2:0. Однако испанцам удалось отыграться, даже когда они остались в меньшинстве вдесятером. Российский клуб уступил со счетом 3:2.

Ранее «Краснодар» вничью сыграл с французским «Ренном» (2:2), и уступил в домашнем матче английскому «Челси» (0:4).

Футболисты ФК «Зенит" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге сыграли вничью с итальянским «Лацио».