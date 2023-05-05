Спорт 05 мая 2023, 07:46 «Краснодар» попросил РФС оценить судейство в матче со «Спартаком» «Краснодар» попросил ЭСК РФС оценить судейство в матче со «Спартаком» в рамках РПЛ РИА «Новости»

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ФК «Краснодар» обратился с просьбой в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценить судейство в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским клубом «Спартак». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Вопросы вызвало решение главного судьи Владислава Безбородова. Он не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте. «Спартак» и «Краснодар» накануне завершили матч со счетом 4:3.

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Красно-белые к 58-й минуте игры уступали соперникам: счет был 0:2 в пользу краснодарцем. Однако «Спартак» спас дубль Александра Соболева, а затем точные удары Квинси Промеса и Антона Зиньковского. Команда Гильермо Абаскаля после 25 туров РПЛ набрала 49 очков. Сейчас она находится на третьей строке в турнирной таблице.

Также в ЭСК РФС обратился и «Пари Нижний Новгород» по поводу матча, который прошел 30 апреля. Причиной стал незасчитанный судьей Евгением Турбиным гол в игре очередного тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).