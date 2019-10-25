«Краснодар» победил турецкого противника в Лиге Европы

В российской команде голами отличились Маркус Берг на 49-й минуте и Тонни Вилена на второй дополнительной послематчевой минуте.

Для Берга этот гол в рамках Лиги Европы стал первым за последние три года. Ранее он забивал в этом турнире в 2016 году в составе греческой команды «Панатинаикос», играя против голландского «Аякса».

Для «Краснодара» встреча с «Трабзонспором» стала юбилейной в истории, пятой.

Российский клуб этой победой прервал серию из семи игр без побед в Лиге Европы. В последний раз Краснодар вышел победителем 29 ноября 2018 года, когда играл на домашней арене против «Акхисара». Тогда встреча завершилась со счетом 2:1.