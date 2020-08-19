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    19 августа 2020, 11:49

    «Краснодар» опроверг слухи о переходе вратаря Адамова в «Зенит»

    Анастасия Кременчугская

    Мурад Мусаев, главный тренер футбольного клуба «Краснодар», не подтвердил слухи о том, что 22-летний вратарь Денис Адамов переходит в петербургский «Зенит». Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Ранее в Сети появилась информация о том, что Адамов переходит в «Зенит». Тренер оценил эту информацию.

    «Пока нет официального заявления, мне нечего комментировать», — пояснил Мусаев.

    По его словам, Адамова отправили в «Краснодар-2», чтобы он набирался опыта, а не сидел в запасе.

    Новости SMI.FM