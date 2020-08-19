«Краснодар» опроверг слухи о переходе вратаря Адамова в «Зенит»
Мурад Мусаев, главный тренер футбольного клуба «Краснодар», не подтвердил слухи о том, что 22-летний вратарь Денис Адамов переходит в петербургский «Зенит». Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Ранее в Сети появилась информация о том, что Адамов переходит в «Зенит». Тренер оценил эту информацию.
«Пока нет официального заявления, мне нечего комментировать», — пояснил Мусаев.
По его словам, Адамова отправили в «Краснодар-2», чтобы он набирался опыта, а не сидел в запасе.