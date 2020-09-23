«Краснодар» обыграл греческий ПАОК со счетом 2:1

Футбольный клуб «Краснодар» одержал волевую победу над греческим ПАОК в игре квалификационного раунда плей-офф на своем поле. Игра закончилась со счетом 2:1.

Как сообщил портал SM News, счет на 31-й минуте матча голом с пенальти открыл греческий футболист Димитриос Пелкас. Через восемь минут счет сравнял Виктор Классон. Решающий мяч во втором тайме на 70-й минуте забил игрок «Краснодара» Реми Кабелла. Отмечается, что голкипер российской команды Матвей Сафонов отразил пенальти в самом начале игры.

Ответный матч в греческих Салониках запланирован на 30 сентября. Победитель пары игр по сумме двух встреч попадет в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодару» достаточно будет в этом матче не проиграть.