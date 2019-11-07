В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы российский «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:1. Российские футболисты заработали уже шесть очков и обосновались на третьем месте в турнирной таблице.

Как сообщило РБК, в первом тайме отличились игроки «Краснодара» Мануэл Фернандеш (35-я минута) и Иван Игнатьев (90+3). К сожалению, автогол турецкий полузащитник Серкан Асан. Ответный гол забил под конец второй части игры Энтони Нвакаэме.

В следующий раз «Краснодар» на домашней арене встретится 28 ноября с «Базелем». Игра начнется в 18:50.