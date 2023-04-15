Спорт 15 апреля 2023, 22:20 «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче РПЛ «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:0 Pxhere

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«Краснодар» на выезде одержал победу над футболистами «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Сочи. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля. В составе «Краснодара» отличились Жоау Батчи и Никита Кривцов. Последний забил в третьей игре РПЛ подряд.

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После возобновления сезона РПЛ «Краснодар» забивает два и более мяча во всех шести матчах.

Для футболистов «Сочи» игра с «Краснодаром» стала первой после ухода с поста главного тренера команды Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности является Дмитрий Хохлов. Он входил в штаб Бердыева.

«Краснодар» набрал 38 очков, что позволило клубу расположиться на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Эта победа стала для команды третьей подряд в чемпионате. В активе футболистов «Сочи» 31 очко. Клуб расположился на девятом месте в таблице.

В субботу 15 апреля футболисты московского «Спартака» также одержали победу в матче 23-го тура РПЛ у земляков из «Торпедо». Игра завершилась со счетом 2:1. Победа позволила красно-белым набрать 45 очков и догнать «Ростов», который находится на второй строчке в турнирной таблице.