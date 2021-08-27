«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 2:0 обыграл казанский «Рубин» в рамках шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Как уточнил ТАСС, встреча команд прошла в Краснодаре.

Два гола краснодарской команды забили Алексей Ионов и Джон Кордоба. Последний вышел на второе место в списке бомбардиров РПЛ. Кордоба начал свою карьеру в «Краснодаре» в июле этого года. В Россию он перешел из берлинской «Герты».

У «Рубина» дела в последних играх обстоят несколько хуже. Уже три матча подряд команда под руководством Леонида Слуцкого не может одержать победу. Два предыдущих тура закончились для футболистов ничьей, оба раза со счетом 1:1.

Сейчас «Краснодар» занимает седьмую позицию в турнирной таблице, в активе команды девять очков. «Рубин» располагается на пятом месте, у футболистов 11 очков. Следующий матч для краснодарцев пройдет с «Ростовом», а «Рубин» примет екатеринбургский «Урал».

После проигрыша «Спартака» об игре команды саркастически отозвался известный журналист Дмитрий Губерниев. Он предложил распустить команду красно-белых или как минимум переименовать ее.