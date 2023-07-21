Спорт 21 июля 2023, 22:43 «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в первом туре чемпионата России по футболу ФК «Краснодар» со счетом 3:1 обыграл московское «Динамо» в матче первого РПЛ РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1в первом туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

На матче присутствовали 9612 зрителей, написал ТАСС. Мячи в составе «Краснодара» забили Джон Кордоба (27-я минута), Александр Черников (35) и Жоау Батчи (54). В «Динамо» гол забил Федор Смолов.

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Главным тренером «Динамо» в первом официальном матче стал чех Марцел Личка, назначенный на эту должность 22 июня. Контракт с ним рассчитан на еще один сезон с возможностью продления на два года. Он сменил на этом посту Павла Алпатова, исполнявшего обязанности главного тренера после отставки в мае серба Славиши Йокановича.

Личка до назначения работал в «Оренбурге», в последнем матче по его руководством команда победила «Динамо» (3:0).

Краснодарский клуб в следующем туре сыграет на своем поле против «Сочи» 30 августа. «Динамо» 29 августа встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что представители московского ФК «Динамо» сняли видеоролик от первого лица с презентацией новой формы спортсменов. Ее выполнили в традиционном дизайне и классических для клуба бело‑голубых цветах.