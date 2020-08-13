«Краснодар» объявил о начале продаж билетов на матч с «Арсеналом»
Футбольный клуб «Краснодар» начал продавать билеты на первую домашнюю игру сезона. 18 августа команда встретится с тульским «Арсеналом», передает портал «Юга.ру».
По данным издания, билеты доступны в кассах стадиона «Краснодар», а также в личном кабинете в онлайн-формате. Владельцам абонементов минувшего сезона предоставят приоритет в покупке. Отмечается, что стадион может быть заполнен лишь на 10% от общей вместимости, поэтому число место ограничено.