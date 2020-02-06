«Краснодар» может получить по трансферу футболиста «Бордо»

СМИ узнали о том, что российский футбольный клуб «Краснодар» уже ведет переговоры для того, чтобы получить Франсуа Камано в аренду до конца сезона с возможностью выкупа.

Согласно информации французского портала L’Equipe, нападающий французского клуба «Бордо» и сборной Гвинеи Франсуа Камано возможно перейдет в российский клуб. «Краснодар» планирует взять 23-летнего форварда в аренду и после выкупить за восемь миллионов евро.

Камано играет за «Бордо» с 2016 года, с которым провел 138 встреч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 14 результативных передач. Ранее он был членом команды французского «Бастию». С 2013 года нападающий выступает за сборную Гвинеи. В ее составе он провел 32 матча и забил шесть голов.

Контракт футболиста действует до июня следующего года. Рыночную стоимость футболиста оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболисты «Краснодара» Ари и Фарфан спасли беременную женщину в ДТП под Москвой.