«Краснодар» может получить по трансферу футболиста «Бордо»
Согласно информации французского портала L’Equipe, нападающий французского клуба «Бордо» и сборной Гвинеи Франсуа Камано возможно перейдет в российский клуб. «Краснодар» планирует взять 23-летнего форварда в аренду и после выкупить за восемь миллионов евро.
Камано играет за «Бордо» с 2016 года, с которым провел 138 встреч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 14 результативных передач. Ранее он был членом команды французского «Бастию». С 2013 года нападающий выступает за сборную Гвинеи. В ее составе он провел 32 матча и забил шесть голов.
Контракт футболиста действует до июня следующего года. Рыночную стоимость футболиста оценивается примерно в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболисты «Краснодара» Ари и Фарфан спасли беременную женщину в ДТП под Москвой.