«Краснодар» и «Химки» сыграли самый результативный матч сезона

Встреча «Краснодара» и «Химок» завершилась поражением подмосковной команды. Итоговый счет матча восьмого тура Российской премьер лиги — 7:2 в пользу хозяев поля.

Первый гол в ворота «Химок» забил Маркус Берг на 19-й минуте. Дублем в игре отметился Виктор Классон — он забивал на 23-й и 45-й минутах игры. Тонни Вильена отправил мяч в ворота подмосковной команды на 52-й минуте, а Реми Кабелла — на 62-й. Разгром завершился голами Даниила Уткина и Магомеда-Шапи Сулейманова на 75-й и 89-й минутах соответственно.

Не позволил своей команде проиграть всухую Аршак Корян. На 27-й минуте встречи он забил первый гол. Второй мяч он смог загнать ворота «Краснодара» с пенальти, но только со второй попытки по решению арбитра.

Встреча «Химок» и «Краснодара» стала самым результативным матчем нового сезона Российской премьер-лиги. Победители также обновили свой прошлый рекорд по количеству забитых мячей. В 2016 году встреча «Краснодара» с «Уралом» закончилась с результатом 6:0.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» поднялся на третью строчку с 14 очками. «Химки» занимают 15-е место, предпоследнее место в таблице, с тремя очками.