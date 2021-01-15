«Краснодар» досрочно расторг контракт с вратарем Синицыным
В четверг, 14 января, представители футбольного клуба «Краснодар» сообщили о досрочном расторжении контракта со своим вратарем Андреем Синицыным, пишет сайт «Юга.ру».
Уточняется, что документ был действителен до конца сезона 2020/21.
32-летний спортсмен пришел в команду «быков» в начале лета 2012 года. Футболист провел на поле 103 матча. Отмечается, что это самый высокий показатель в истории клуба. В 33 из этих игр ворота были неприкосновенны.
В настоящий момент в составе «Краснодара» есть три голкипера. В их числе Евгений Городов, Матвей Сафонов и Денис Адамов.