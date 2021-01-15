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    15 января 2021, 17:34

    «Краснодар» досрочно расторг контракт с вратарем Синицыным

    Полина Петрова

    В четверг, 14 января, представители футбольного клуба «Краснодар» сообщили о досрочном расторжении контракта со своим вратарем Андреем Синицыным, пишет сайт «Юга.ру».
    «Краснодар» досрочно расторг контракт с вратарем Синицыным

    Уточняется, что документ был действителен до конца сезона 2020/21.

    32-летний спортсмен пришел в команду «быков» в начале лета 2012 года. Футболист провел на поле 103 матча. Отмечается, что это самый высокий показатель в истории клуба. В 33 из этих игр ворота были неприкосновенны.

    В настоящий момент в составе «Краснодара» есть три голкипера. В их числе Евгений Городов, Матвей Сафонов и Денис Адамов.