Спорт 21 августа 2023, 19:20 Красно-белая хтонь. Как в сотый раз убивали «Спартак» Писатель Беседин: «Спартаку» нужно уволить тренера Абаскаля, чтобы спасти сезон Телеканал «360»

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Московский «Спартак» удачно стартовал в чемпионате России по футболу, однако в последних двух турах потерпел поражения — от «Урала» и «Зенита». Болельщики красно-белых болезненно восприняли последние результаты, особенно в матче с извечным противником из Санкт-Петербурга. Писатель Платон Беседин специально для «360» порассуждал о причинах неудач «народной команды».

Далее — прямая речь.

Замкнутый круг

Если ты болельщик московского «Спартака», то ты обречен на повторение одной и той же истории. Когда-то [немецкий философ Фридрих] Ницше озвучил идею вечного возвращения (хотя первоначально мысль не его все же). Так вот, история «Спартака» последних 20 лет — это именно что ницшеанская история. Клуб бесконечно убивают, как сказано в известной книге, а он не то чтобы воскресает, но ползет в новый сезон.

Где-то ближе к его началу «красно-белые» начинают обыгрывать другие команды на ничего не значащих турнирах, после чего следуют пламенные разговоры о чемпионстве. Мол, ну, в этот-то раз мы швырнем перчатку «Зениту».

Последний, как известно из бесед на форумах, всех купил. Однако очень быстро подобные разговоры сворачиваются, стихают. А примерно к туру 10-му или к зимнему перерыву они исчезают в принципе. Ну, все, красно-белые, ждем нового сезона. Пока же — фиаско.

В этом сезоне — 2023/2024 — все начиналось точно так же, стандартно. «Спартак» был неплох на предсезонных сборах и, что важно, в отличие от конкурентов серьезно затаривался новыми игроками. Один Тео Бонгонда стоил семь миллионов евро, столько же обошелся Хесус Медина. Был еще Олег Рябчук, сейчас подтянулся Срджан Бабич. Это на фоне несчастного ЦСКА, покупающего молодого узбека. Даже «Зенит» пока что только теряет — причем, двух лидеров: Малкома и Кузяева.

Дежавю?

Беда в том, что в новом сезоне «Спартак» свои первые матчи выиграл. И все привычно закричали о чемпионстве. Вот только выигрывал «Спартак» у аутсайдеров. При этом «Балтика» могла сравнивать, а «Оренбург» вообще вел в счете. От незабивного «Пари НН» в Кубке России «Спартак» пропустил аж четыре мяча. Это так, к примеру. Зато уже «Уралу» в гостях «Спартак» ожидаемо проиграл. Постарались под конец матча Литвинов и Свинов (что делает этот вратарь в команде — вообще непонятно).

И вот, главное испытание, самый важный матч — битва против «Зенита». «Спартак» проиграл ее практически сразу же, как только вышел на футбольное поле. Главный тренер Гильермо Абаскаль продолжил дикие эксперименты с составом. Капитан Георгий Джикия лениво передвигался с таким лицом, будто ему все равно. Чем занимались персонажи вроде Алексиса Дуарте — непонятно. Виктор Мозес в очередной раз вышел ленивым и быстренько ушел как бы с травмой. Боролись за «Спартак» лишь три человека — Кристофер Мартинс, Алексей Соболев и Михаил Игнатов.

Последнему судья Карасев дал в начале матча желтую карточку. По делу дал. На послематчевой конференции Абаскаль заявил, что именно эта карточка сломала его команде игру. Заявил — и всем сразу стало ясно, что этот главный тренер поплыл. Нужен другой.

РИА «Новости»

Так не видеть, не признавать своих ошибок — это надо уметь. Гильермо может. И при этом не умеет делать выводы. Очень печальное зрелище, когда средний тренер, подававший хоть какие-то надежды, вдруг самовыпилился из реальности.

Попрощаться с Абаскалем

Проблема ли тут исключительно в главном тренере? Нет, конечно. Хотя Абаскаля менять необходимо уже сейчас, если «Спартак» хочет спасти сезон. Но менять не на Валерия Карпина и не на Станислава Черчесова, чьи имена сейчас звучат. К чему эти вхождения в пересохшие реки? Меж тем Гильермо, похоже, слишком заигрался в эксперименты. Опыта не хватило? Вероятно. Он ведь молод. Но что произошло с тем Джикией? Неужели он так увлекся свои клубом в Медиалиге? Можем, там ему и место?

Однако, вероятно, дело не только в главном тренере и игроках. Просто последние десятилетия в «Спартаке» выстроена очень странная система, в которой если что-то и случается положительное, то исключительно не благодаря, а вопреки.

Так было с командой, когда она выиграла чемпионство с Массимо Каррерой. Потом, правда, «поплыл» и сам итальянец, а руководство стало плести интриги. Многих специалистов опять же гнобили под какими-то странными поводами. Так было, к примеру, с крепким португальцем Руем Витторией. Правда, Зарема (супруга экс-владельца команды Леонида Федуна — прим. ред.)?

Остается только верить

Возможно, «красно-белых» кто-то проклял. Хотя некоторые фанаты считают, что таков заговор: мол, клуб намеренно уничтожают по заказу конкурентов. Может ли быть такое? Кто знает. Но, возможно, владельцам «Спартака» просто стоит понять, что это действительно народная команда, что за нее болеют десятки миллионов людей — понять и прекратить издеваться. Чтобы спасти клуб, который валится, а главное — над ним потешаются, нужны внятные и конкретные меры, а не странные заявления людей, далеких от футбола. Ведь, в конце концов, благополучие, пусть и относительно, «Спартака» — это спокойствие миллионов людей в России. Не понимать это — странно. И страшно.

РИА «Новости»

Может, когда-нибудь и поймут. Главное, чтобы не было поздно. А пока болельщики «Спартака» продолжают, то свирепея, то тоскуя, бродить, словно ницшеанские герои, по кругам вечного возвращения к далекому и забытому «Спартак — чемпион». А нет? Ну, ничего. Валера, верим. Руй, верим. Зарема, верим. Доменико, верим. Гильермо, верим. В общем, «верую, ибо абсурдно». А что еще, собственно, остается «красно-белым»?