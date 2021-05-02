Красивая точка для «Зенита» и второе место для «Локомотива». Черданцев оценил итоги победы для каждой команды

Команды «Зенит» и «Локомотив» встретятся сегодня на поле в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Победа каждой из команд принесет свои результаты. Петербургский клуб поставит красивую точку в этом сезоне, а московская команда подтвердит свое право на второе место в РПЛ. Об этом в беседе с «360» заявил спортивный комментатор Георгий Черданцев.

Он отметил, что не готов предсказать, какая из команд сегодня одержит победу.

«„Локомотив“ борется за второе место, а это Лига чемпионов и бюджет. Это большие деньги, которые сегодня не лишние ни для одного клуба, для „Локомотива“ в том числе. Но „Зенит“ — это серьезный вызов. Для него это была бы такая красивая точка в сезоне. Перед своими болельщиками в родном городе взять и обыграть по-настоящему серьезную команду», — поделился своим мнением Черданцев.

Он подчеркнул, что «Локомотив» отлично себя проявил после зимнего перерыва, поэтому для «Зенита» игра станет достаточно сложной.

Согласно турнирной таблице, на счету «Зенита» 58 баллов. В случае победы петербургский клуб станет чемпионом в третий раз. «Локомотив» находится на втором месте с активом в 52 балла. Но в спину ему дышит «Спартак» с 50 баллами, который может выйти вперед.

Как напомнил RT, матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00.