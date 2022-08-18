Красавица из Новосибирска прославилась способностью поднимать 200-килограммовую штангу

Внешне хрупкая девушка из Новосибирска прославилась своей невероятной силой. Она способна поднимать штангу весом в 200 килограммов, а также самостоятельно перетаскивать машины. О необычной чемпионке мира по пауэрлифтингу рассказал сайт kp.ru.

Первые же соревнования для Анастасии завершились золотой медалью. Она без труда смогла обойти соперниц на районном конкурсе. Мама девушки переживала за ее здоровье и была против занятий, однако спортсменка настояла на своем. Титул чемпионки мира она смогла заполучить в 2009 году.

«Конечно, в нашем виде спорта есть разные женщины. Но если готовиться постепенно, тренироваться с умом, то никаких перегибов не будет», — призналась девушка.