КП рассказала, как чемпион UFC работал охранником | 360°

Спорт 23 октября 2022, 21:00 КП рассказала, как чемпион UFC работал охранником КП: новый чемпион UFC Махачев работал охранником и притворялся танцором, чтобы поесть UFC Russia / YouTube

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Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC, а ведь раньше он работал охранником и притворялся танцором, чтобы есть на чужих свадьбах. Газета «Комсомольская правда» собрала интересные факты о спортсмене.

Так, Махачев как-то взял в очередной раз средства из семейного бюджета и решил, что это в последний раз. Он устроился охранником, работал на разных городских объектах. Работа по сменам оказалась тяжела, и ему стало не хватать сил и времени на тренировки. Но спортсмену повезло с начальником — тот сначала позволил Махачеву отлучаться на пару часов на тренировки, а потом и прогуливать дни и недели, когда были сборы.

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А еще до этого Ислам Махачев часто проникал на чужие свадьбы, чтобы бесплатно поесть и потанцевать.

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Этой ночью в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC. В главном бою в легком весе до 70 килограммов сошлились россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Махачев одержал победу во втором раунде.