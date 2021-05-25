Кожевников и Каменский объяснили поражение РФ от Словакии на ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский обсудили с RT поражение российской сборной от словаков на групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 1:3.

«Не надо серьезно относиться к этой осечке. Россияне нормально играли, но не все получилось», — заметил Кожевников.

По его словам, невозможно пройти весь турнир без провалов и осечек. Он напомнил, что впереди у россиян много игр и им нужно спокойно готовиться к следующему матчу с Данией.

Валерий Каменский объяснил поражение сборной России тем, что команда не настроилась на игру, решив обойтись малой кровью.

«Не было настроя на победу, зато проскальзывало желание решить задачу как можно легче. А нынешний чемпионат мира наглядно всем показывает: легких побед не бывает», — подчеркнул спортсмен.