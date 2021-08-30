Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу

Журналист Василий Уткин после победы российской команды в домашнем чемпионате мира сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу. Это вид спорта, по его мнению, является производным от нормального.

Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нем преуспели — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемпионат среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная», — заявил комментатор.

Россия уверенно обыграла Японию в чемпионате мира по пляжному футболу со счетом 5:2. Это уже третья победа отечественной сборной в мундиале.