Ковалев провел с Альваресом дуэль взглядов в Лас-Вегасе. Видео

По данным издания, последний бой россиянина состоялся в августе. Поединок с британцем Энтони Ярдом закончился победой Ковалева. В свою очередь мексиканец сразился в мае с американцем Дэниелом Джейкобсом и также одержал победу. Всего же на счету Альвареса 55 боев, 52 из которых он выиграл.

«Он — лучший из боксеров вне зависимости от весовой категории. А я лучший в своем весе. Так что впереди очень хороший бой», — признался Ковалев.