Ковалев провел с Альваресом дуэль взглядов в Лас-Вегасе. Видео
В Лас-Вегасе российский боксер Сергей Ковалев провел дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок бойцов за пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) состоится второго ноября. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, последний бой россиянина состоялся в августе. Поединок с британцем Энтони Ярдом закончился победой Ковалева. В свою очередь мексиканец сразился в мае с американцем Дэниелом Джейкобсом и также одержал победу. Всего же на счету Альвареса 55 боев, 52 из которых он выиграл.
«Он — лучший из боксеров вне зависимости от весовой категории. А я лучший в своем весе. Так что впереди очень хороший бой», — признался Ковалев.