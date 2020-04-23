Ковальчук рассказал о трех лучших моментах в карьере

В первую очередь спортсмен отметил победу на Олимпиаде. Он назвал это самым главным, пишет «Газета.ru».

«Потом — момент, когда меня взяли в 16 лет во взрослую команду „Спартака“. Как сейчас помню, мы ехали с турнира в Череповце, и главный тренер в поезде сказал, что я остаюсь в команде», — рассказал Ковальчук.

Третьим важным событием он назвал чемпионат мира в 2008 году.

Илья Ковальчук — российский хоккеист, воспитанник московского «Спартака». Он одиннадцать раз принимал участие в чемпионатах мира. Пять раз выступал на зимних Олимпийских играх. Один раз сыграл на Кубке мира. Двукратный чемпион мира. А также двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер первенства мира.

Ранее Ковальчук пожаловался на свою игру в первом матче за команду «Вашингтон Кэпиталз». По окончанию игры он получил показатель полезности «минус два».