Ковальчук рассказал о своих взаимоотношениях с Овечкиным

«Из Овечкина, нашего капитана, постоянно бьется фонтан энергии», — пояснил хоккеист.

По его словам, Овечкин старается сделать так, чтобы все члены команды тусовались между собой и были как одна большая семья. По мнению Ковальчука, его соотечественник делает правильные вещи. При этом немаловажно, что большое количество русских игроков в стане команды делает процесс адаптации более простым.

Ранее стало известно, что российский голкипер Илья Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом рассказал агента хоккеиста Дэн Мильштейн.

Действие договора рассчитано до конца нынешнего сезона. «Айлендерс» выбрал вратаря четыре года назад в третьем раунде драфта под номером 78.

Уточняется, что Сорокин играл за московских армейцев с 2014 года. В прошлом сезоне он провел около 40 игр, пропуская в среднем за одну встречу 1,38 шайбы.