Ковальчук рассказал, чего ждет от совместной игры с Овечкиным

«Прошлым вечером я говорил с ним, мы оба были очень рады. Мы впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность», — цитирует Ковальчука «Газета.ru».

Напомним, Ковальчук перешел в новый клуб из «Монреаля Канадиенс» 24 февраля.