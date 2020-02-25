Ковальчук рассказал, чего ждет от совместной игры с Овечкиным
Илья Ковальчук, новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», поделился своими ожиданиями от совместной игры с Александром Овечкиным. Об этом сообщил сайт NHL.com/ru.
«Прошлым вечером я говорил с ним, мы оба были очень рады. Мы впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность», — цитирует Ковальчука «Газета.ru».
Напомним, Ковальчук перешел в новый клуб из «Монреаля Канадиенс» 24 февраля.