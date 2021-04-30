Ковальчук покинул «Авангард»

Российский хоккеист Илья Ковальчук расторг соглашение с хоккейным клубом «Авангард». Заявление опубликовано на официальном сайте «ястребов».

Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в „Авангард“, сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ», — заявил генеральный менеджер Алексей Волков.

По его словам, в клубе в любое время ждут Ковальчука обратно, так как он многое сделал для «Авангарда» и вел команду за собой. Хоккеист был примером для всех не только на льду, но и вне игры. Во многом его опыт помог одержать победу в Кубке Гагарина.

Нападающий перейдет в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В прошедшем сезоне Ковальчук выступил на 40 матчах, набрал 26 очков по системе «гол+пас». В составе «Авангарда» хоккеист выиграл Кубок Гагарина, отметила «Политика сегодня».