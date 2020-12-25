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    25 декабря 2020, 18:56

    Ковальчук подписал контракт с клубом «Авангард»

    Дарья Морозова

    Илья Ковальчук подписал контракт с клубом КХЛ «Авангард». Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

    По данным газеты «Известия», их договор длится до конца сезона. Получать спортсмен будет 20 миллионов рублей.

    В предыдущем сезоне хоккеист играл за клубы НХЛ «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

    Ранее стало известно, что решение Спортивного арбитражного суда Лозанны не запрещает России провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила Федерация хоккея России.