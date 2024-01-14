Спорт 14 января 2024, 09:40 Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки Сборная Кот-д’Ивуара обыграла Гвинею-Бисау в матче Кубка Африки по футболу РИА «Новости»

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Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане.

Ивуарийцы с легкостью разобрались с соперником. Мячи в ворота противника забили полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

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Команды до этого ни разу не встречались друг с другом. Кот-д’Ивуар дважды в своей истории выигрывал Кубок Африки. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Эта сборная ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. Она четыре раза подряда была участницей Кубок Африки, но никогда не выходила в плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Игрок согласовал условия нового трудового соглашения, скоро о нем официально объявят.