Кот бегал по бейсбольному полю под одобрительные крики толпы. Сотрудники стадиона его так и не поймали

Матч американской бейсбольной лиги между «Нью-Йорк Янкис» и «Балтимор Ориолс» на несколько минут прервал кот. Он с бешеной скоростью носился по стадиону. Фото и видео погони за ним стюардов показали в трансляции встречи клубов.

Болельщики поддерживали кота криками: MVP! (Most Valuable Player — самый ценный игрок — прим. ред.). Махали ему руками и пытались заманить на трибуны. Но животное скакало рядом и не собиралось ни к кому идти на руки.

Безуспешная ловля кота продолжалась почти четыре минуты. В итоге его удалось загнать в угол вдоль линии фола в левой части поля. По словам аутфилдера Джоуи Галло, кот был действительно неуловим и очень проворен, отмечает New York Post. В конце концов полосатый бегун покинул стадион самостоятельно. Откуда он взялся на игре, осталось загадкой.

Накануне похожий инцидент произошел на поле во время матча РПЛ на стадионе в Грозном. Правда, там никто не бегал, а ползал. Игру «Ахмата» и «Сочи» прервала змея. Ее поймали гораздо быстрее, чем этого скоростного кота.