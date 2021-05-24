Белый кот Ахилл из Эрмитажа будет предсказывать итоги игр Евро-2020, написал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен.

Хозяйка питомца Анна Кондратьева заявила, что в настоящий момент у него очень плотный график. Животное принимает участие в конкурсе — переписи питомцев, которые живут в музеях и библиотеках России, сообщило радио «Говорит Москва».

Ахилл начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Работники музея выбрали его из всех претендентов за умение анализировать. Глухота кота помогает ему не испытывать стресс во время публичных мероприятий. Он предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в частности — матча открытия и финала.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля. Семь игр состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что любители футбола из Москвы смогут вместе посмотреть матчи Евро-2020. Для этого на территории столичного спорткомплекса «Лужники» организуют фан-зону. Там предусмотрят все меры эпидемической безопасности.