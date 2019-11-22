Косторная установила новый мировой рекорд

Российские спортсмены установили новый мировой рекорд в короткой программе на Гран-при по фигурному катанию. Он принадлежит Алене Косторной, которая получила за свой прокат в японском Саппоро 85,04 балла.

Жюри оценило выступление Косторной максимально высоко, сообщил сайт RT. Ранее рекорд принадлежал японке Рике Кихире. Фигуристка набрала 83,97 балла на командном чемпионате мира.

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Свой прокат российская спортсменка начала с тройного акселя. Потом Алена успешно выполнила тройной лутц и каскад, сделав в связке тройные флип и тулуп.

Алина Загитова заняла в короткой программе четвертое место, уточнил портал Sport24. Кихира была второй с результатом 79,89 балла, а третьей стала американка Карен Чен (67,21 балла).