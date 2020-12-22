Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

По данным сайта «Утро.ру», чемпионат пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Косторная отказалась от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

«Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — рассказал Коган.