Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пропустит чемпионат России, так как продолжает восстанавливаться после коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.
По данным сайта «Утро.ру», чемпионат пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Косторная отказалась от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.
«Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — рассказал Коган.