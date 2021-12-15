Косторная пообещала остаться в фигурном катании до Олимпиады 2026 года

Российская фигуристка Алена Косторная останется в большом спорте на еще один олимпийский цикл. Завершать карьеру чемпионка Европы по фигурному катанию пока не намерена.

Косторная объявила о решении в Instagram, поблагодарив болельщиков за оказанную поддержку. Накануне она снялась с чемпионата России из-за перелома правой кисти.

«Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года», — написала она.

Фигуристка добавила, что негативные комментарии только делают ее сильнее.

«Вы можете говорить все, что угодно, но я знаю, что все смогу!» — заключила спортсменка.

Чемпионат РФ по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. На турнире разыграют путевки на Олимпиаду в Пекине. Косторная считалась одной из фавориток российских соревнований.

Алена Косторная победила на чемпионате Европы 2020 года, выиграла финал Гран-при сезона-2019/20. В этом сезоне 18-летняя ученица Этери Тутберидзе заняла второе место на этапе во Франции и третье — в Канаде.