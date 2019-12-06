Косторная на тренировке ошиблась во всех элементах программы

Ученица Этери Тутберидзе на прокате под музыку допустила ошибки в каждом заявленном элементе программы. На тройном акселе девушка допустила степ-аут (приземление на две ноги с некрасивым выездом), после тройного лутца коснулась рукой льда, а после с трудом выехала со второго прыжка каскада из тройного флипа и тройного тулупа.

Однако во время тренировки без музыки все эти прыжки Косторная выполнила без помарок, включая тройной аксель.

Короткую программу в рамках финала Гран-при по фигурному катанию женщины покажут 6 декабря в 21:50 по московскому времени.