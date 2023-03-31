Спорт 31 марта 2023, 09:32 Стало известно, что Костомарова могут перевести в клинику Германии для протезирования Telegram-канал «112»: Костомарову могут провести протезирование в Германии РИА «Новости»

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Олимпийского чемпиона Романа Костомарова начали готовить к протезированию, сообщил Telegram «112». По данным источника канала, фигурист находится в стабильном состоянии, но о выписке речи пока все равно не идет.

Собеседник «112» отметил, что родственники спортсмена рассматривают разные варианты для проведения протезирования. Они ведут переговоры о возможном переводе фигуриста в клинику в Германии, но не исключают и возможность провести эту процедуру в медучреждениях России.

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По информации канала, врачи из Германии консультировали коллег из больницы в Коммунарке на протяжении всего лечения Романа Костомарова.

Семья фигуриста не подтверждала официально данные СМИ о том, что фигуристу ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках. Они не дают никаких комментариев о состоянии спортсмена.