Костомаров заявил, что чемпионат мира без российских фигуристов не является чемпионатом

Российский фигурист, призер Олимпиады 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал предстоящий Кубок Первого канала по фигурному катанию, а также заявил, что чемпионат мира без российских фигуристов не является чемпионатом. Об этом написала «Газета.ru».

Спортсмен отметил, что не планирует следить за Кубком Первого канала так же, как за мировым первенством.

«За Кубком Первого канала не планирую следить, как и за мировым первенством. Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира. В наше время подобных коммерческих турниров у нас не было, мы после Олимпийских игр участвовали на чемпионате мира. Это один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть второй по значимости после Олимпиады», — отметил Костомаров.

Однако, на его взгляд, этот старт позволит нашим спортсменам не потерять физические кондиции.

По его словам, так спортсмены получат возможность посоревноваться между собой, не выходить из формы, держать себя в тонусе. Кроме того, они смогут заработать хоть какие-то деньги.

Кубок Первого канала запланирован с 25 по 27 марта в городе Саранске. Выступления пройдут в четырех номинациях: женском и мужском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.