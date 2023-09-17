Спорт 17 сентября 2023, 12:48 Костомаров рассказал о сложностях в быту из-за протезов Костомаров назвал тяжелым просмотр видео своих выступлений до ампутаций РИА «Новости»

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Переживший серьезные операции с ампутациями частей рук и ног олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что протезы не стали полноценной заменой утраченных конечностей. Об этом он рассказал в шоу телеканала НТВ «Секрет на миллион».

Спортсмен пояснил, что столкнулся с серьезными бытовыми проблемами из-за отсутствия рук, и признался, что не может спокойно смотреть на кадры своих прежних выступлений.

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«Какие бы протезы ни ставили, это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — заявил Костомаров.

Он добавил, что сегодня понял, насколько стал несовершенным его организм, особенно если сравнивать с тем, каким он был раньше.

«Мне тяжело видеть себя на коньках, смотреть фото или видео. Слезы на глаза наворачиваются», — добавил спортсмен.

Костомаров добавил, что в качестве напоминания набил на плече татуировку с фразой «Смерть — это часть жизни». По его словам, это очень точные слова, потому что он пережил это на собственном опыте.

Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале этого года. Болезнь прогрессировала, и врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому. Из-за развившегося сепсиса олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, кисть правой руки и часть левой. Домой олимпийский чемпион вернулся только летом.

Костомаров начал вести социальные сети, в которых рассказывал, как адаптируется в нормальной жизни, проходит реабилитацию и восстановление.

В конце августа спортсмен впервые после операции вышел на лед. Вместе со своей супругой Оксаной Домниной Костомаров появился в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Публика встретила пару бурными овациями.