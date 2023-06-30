Спорт 30 июня 2023, 00:50 Костомаров показал настоящий чемпионский дух и спортивный характер — врач Остеопат Борисенко: Костомаров хорошо восстанавливается, показывая чемпионский дух РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров восстанавливается после перенесенных операций, его физическая форма хорошая. Спортсмен показывает «настоящий чемпионский дух», заявил в интервью «Пятому каналу» врач-остеопат Иван Борисенко.

Олимпийский чемпион выложил в соцсети видеоролик с тренировки, где поделился успехами в осваивании «новых ног». Спортсмен показал, какие упражнения он делает в ходе реабилитации.

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«Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой», — прокомментировал Борисенко.

В реабилитации после серьезного воспалительного процесса есть определенные нюансы, отметил врач. Воспаление — это проблема лимфатической системы, снижения иммунитета. Операции, перенесенные Костомаровым, сильно ударили по иммунной системе, пояснил Борисенко. Поэтому важно «грамотно выждать» и восстановить иммунитет. Врач заявил, что олимпийский чемпион находится в хорошей форме.